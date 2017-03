Kaaris en Porsche sur le tournage de ‘’Boyz In The Hood’’ !

​Kaaris a sorti le gammos pour le tournage de son prochain clip !

Kaaris surfe sur le succès depuis un an. Entre son film, son album Okou Gnakouri qui est un des plus gros projets de l’année, le tabac des singles ''Tchoin'', ''Nador'' et ''Blow'', et sa candidature aux présidentielles, on peut dire que ça va plutôt pas trop mal pour lui en ce moment !

Et K2A nous le confirme, en postant sur son compte Instagram un cliché de lui sortant de sa magnifique Porsche rouge. Un petit message accompagne la photo, qui indique que le MC est actuellement occupé par le tournage de ‘’Boyz In The Hood’’, un extrait de son album.

On imagine que le bolide apparaîtra également dans le clip ! En tout cas, une chose est sûre, Kaaris aura bientôt de l’actu musicale à faire partager.