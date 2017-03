Gucci Mane se met bien avec Nicki Minaj dans ‘’Make Love’’ !

​Gucci et Nicki continuent d’occuper le terrain…

Gucci Mane semble avoir fait le plein d’énergie en prison, et depuis qu’il en est sorti, il a libéré tout ça, devenant le rappeur le plus actif du game en quelques semaines à peine. Il a dévoilé il y a peu la couverture de son autobiographie, pendant que Rick Ross révélait qu’un film avec Gucci Mane était en préparation. En plus de tout ça, Gucci multiplie les feats et les apparitions, faisant de lui le gars le plus coté du moment.

C’est cette fois avec Nicki Minaj que le rappeur a posé, pour le clip très bling bling et très ensoleillé de « Make Love ». La belle Nicki est elle aussi sur tous les fronts en ce moment, avec son clash contre Remy Ma, son agence de mannequinat, son clash avec Rick Ross, bref, les deux hyperactifs du moment se sont bien trouvés.

Pour ce qui est de la vidéo, très flashy, avec deux Bugatti, beaucoup de filles légèrement vêtues, beaucoup de chaînes en or sur Nicki, une herbe plus verte qu’en vrai, et un joli manoir. Une très belle connexion, avec bien entendu un flow toujours aussi carré pour les deux MCs.