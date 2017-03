Drake passe du trône des charts au trône des chiottes !

Et tout ça à cause d'un sushi ? Mouais...

On vous en a parlé il y a deux jours, Drake a dû annuler son concert à Amsterdam après avoir fait un bad trip suite à un excès de weed.

Cependant, selon TMZ, il semblerait que l'herbe ne soit pas responsable de cette annulation de dernière minute, alors à qui la faute ? Un sushi !

Non ce n'est pas une blague, l'artiste de l'année arrachant les records l'un après l'autre se serait fait mettre à genou par une tranche de poisson sur du riz ? Si cela s'avèrait vrai, on aurait préféré la première version qui nous parait toujours plus crédible que cette histoire de sushi à en faire pâlir Chouchou.

On souhaite dans tous les cas un bon rétablissement à celui qui a pour habitude d'être sur le trône des charts et qui en ce moment fréquente le trône des chiottes !