Jarod prépare une nouvelle lettre pour Sofiane !

​La quatrième lettre de Jarod serait pour le rappeur Sofiane…

Jarod a une petite notoriété dans le rap game. Il ne fait pas partie des plus gros vendeurs, ni des rappeurs les plus reconnus, mais les gens parlent de lui, et son dernier album, « Caméléon », a été plutôt bien reçu. Si autant de monde connaît Jarod, c’est pour son flow polyvalent, mais aussi pour les lettres qu’il a écrites à d’autres rappeurs.

Ces lettres ont fait beaucoup de bruit, car elles sont adressées à des rappeurs très connus tels que Nekfeu, Booba, ou encore Alpha 5.20, boss du Ghetto Fabulous Gang et ultra-validé par la rue. Cette fois, Jarod prépare une nouvelle lettre, à un autre rappeur qui a lui aussi bien la cote en ce moment : Sofiane, aka Fianso man, le découpeur du rap en ce début 2017.

Jarod a annoncé son intention de lui préparer une lettre sur son compte Facebook. Et peut-être plus qu’une lettre d’ailleurs, si on en croit le message du Caméléon.

On ne sait pas ce que contiendra cette lettre, mais une chose est sûre, ça va encore faire beaucoup parler !