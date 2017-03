Busta Rhymes de retour en équipe ?

Busta Rhymes s’est confié sur la possibilité d’un retour derrière le mic, et ça sent très bon !

Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais Busta Rhymes a démarré sa carrière dans le rap au sein d’un groupe, les Leader Of The New School. Au fil du temps, l’attention des gens s’est concentrée sur Busta Rhymes, délaissant les autres membres du groupe. Busta s’est donc lancé dans une carrière remplie de succès, en solo.

Mais voilà : depuis, A Tribe Called Quest et De la Soul, deux groupes mythiques de l’époque avec qui Busta adorait travailler, sont revenus en 2016, avec des albums très lourds qui ont tout de même réussi à trouver leur public.

Il n’en fallait pas plus pour réveiller l’instinct de compétition de Busta. Un autre membre de son groupe des Leader, Dinco D, a annoncé à une radio américaine qu’ « on a des morceaux pour porter le rap à un autre niveau », tandis qu’un autre membre du groupe, Charlie Brown, affirme que Busta a « des trucs à faire écouter au monde ».

Un projet commun du groupe (leur premier vrai projet) est donc bel et bien en préparation, et le retour d’un des meilleurs floxs des USA est bientôt de retour !