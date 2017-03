Pornhub félicite Kim Kardashian !

Histoire de remuer le couteau dans la plaie…

La planète entière a vu ou du moins a entendu parler de la sextape la plus connue de tous les temps avec en acteurs Kim Kardahsian et le chanteur de R&B Ray J. Une vidéo détenant le record de la vidéo la plus vue sur le site pornographique qui, selon Kim, aurait été vendu sans son accord, mais qui aurait tout de même rapporté un gros paquet d'argent à l'ancien couple.

Une sextape qui remonte à l'année 2007 et publiée sur le site un 29 mars. Vous l'aurez compris, hier, le site a célébré les dix ans de cette vidéo mythique et Pornhub n'a pas hésité à souhaite un joyeux anniversaire à la star de télé-réalité.

Un message qui n'a pas dû faire plaisir à cette maman de deux enfants et encore moins à Kanye West ! En tout cas la vidéo est toujours disponible sur le site.