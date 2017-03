Blac Chyna insulte violemment Tyga sur Snapchat !

Salo**, Pu**, la jeune femme n'y est pas allée de main morte !

L'histoire d'amour entre Blac Chyna et Tyga remonte à novembre 2011. Rencontrés sur le tournage de "Rack City", le coup de foudre a été immédiat jusqu'à même concevoir un enfant en octobre 2012 connu sous le nom de King Cairo Stevenson. Après avoir annoncé leurs fiançailles en décembre 2012, la relation s'achèvera en août 2014 et depuis rien ne va plus…

En effet, l'ancienne mannequin et vixen, devenu de nouveau célibataire avec un second bébé sous le bras après sa séparation avec Rob Kardashian, gère très bien les réseaux sociaux et a voulu faire part de sa colère sur Snapchat… et elle n'a pas mâché ses mots face à celui qui refuse de donner de l'argent pour leur enfant. On vous laisse découvrir ses messages Snap' en espérant une réponse de Tyga.

-"Je n'avais rien. Aucune pension alimentaire.

Ces negros sont comme des putes donc je les traite tel quel. Tu ne veux pas payer Jenny ! Wow Arrête de courir avec ton argent !

Je vais dire la vérité à propos de King ! Je parie tout ce que j'ai. J'ai plus d'argent qu'il n'y en a dans ton compte, Tyga, Michael. Donc va le dire à Kylie et Rob ! C'est pour le compte de notre fils que je contacte ton vieux cul.

Tu as envie de faire croire que j'ai envie de toi. Lol Tyga, tu n'es qu'une salope. Tu peux aller chez ta mère ou chez ta pute, ou même appeler Terrell ou quelqu'un d'autre. Je t'attends !"

Elle aurait peut-être s'abstenir de raconter ses histoires personnelles en public...