Migos réagit aux accusations d’homophobie !

Le groupe avait tenu des propos qui avaient provoqué un tollé…

L’Homosexualité dans le rap est un sujet qui est encore plutôt tabou. En vérité, on ne parle des homos que lorsqu’on lance des insultes, manière de couper la virilité de la personne à laquelle on s’adresse. On se souvient notamment que plusieurs rappeurs de la Sexion d’Assaut avaient été rappelés à l’ordre.

Avec le coming-out de Ilovemakonnen, le sujet était revenu au centre des discussions, puisque Offset en avait conclu que « le monde est niqué », et Takeoff, autre membre du groupe Migos, que « le monde ne tourne pas rond ». Le groupe avait été critiqué de toute sparts à la suite de ses célarations, et a décidé d’y répondre, pour le site américain TMZ.

Le groupe a commencé par s’excuser du sens qui avait été donné à leurs propos, en affirmant qu’ils avaient été déformés. Le site leur a ensuite demandé ce qu’ils penser de l’éventualité de se produire dans un club gay.

Offset a immédiatement répondu que ça ne l’intéressait pas, que ça n’était juste pas son truc. Takeoff et Quavo, eux, disent qu’ils n’auraient aucun problème à le faire si c’était bien payé. On voit donc que l’argent peut là encore effacer toutes les différences, la magie de l’Amérique sans aucun doute !