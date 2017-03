Le retour de 50 Cent avec 2 Chainz !

​50 Cent et 2 Chainz seraient en train de préparer un son…

50 Cent avait annoncé il y a quelques mois qu’il avait mis un terme à sa carrière de rappeur. Pour être plus précis, il avait dit qu’il lâcherait la musique une fois que son album « Street King Immortal », attendu depuis 2011.

Un album qui est donc aussi attendu que « Detox », et qui ne sortira peut-être pas, du coup… En attendant, Fifty ne cesse de revenir sur sa parole, et de sortir des petites collabs à droite à gauche. Une photo qui a enflammé la toile a également été postée sur son compte Instagram. On y voit 50 Cent en compagnie de 2 Chainz, ce qui annoncerait un futur featuring entre les deux artistes.

Il annonce également qu’ils ont partagé un join, et on veut bien les croire quand on voit la tête de 2 Chainz. On ne sait absolument pas quand ça sortira, mais ça sera forcément un gros son ! Qu’en pensez-vous ?