Drake ne laisse aucune miette à la concurrence !

"More Life" frappe le Billboard d'un grand coup.

Drake est passé en quelques temps d'une star à la plus grande ! Nommé artiste de l'année 2016 toutes catégories confondues, Drizzy a ravagé le rap game avec la sortie de "Views" et encore plus avec celle de "More Life" !

Devenu multimilliardaire sur Spotify en dépassant les dix milliards d'écoutes avec "More Life" et en ayant écoulé ce projet à 500 000 exemplaires à ce jour, Drizzy semble inarrêtable !

En effet, le rappeur canadien vient de placer l'intégralité de son album, soit vingt-deux titres, dans le Top 100 Billboard US ! Malgré qu'il soit accusé de plagiat, le public valide l'artiste et cet énième record en est la preuve.