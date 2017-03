Eminem vient de franchir un nouveau cap !

"MMLP2" fait toujours sensation…

Eminem a créé l'évènement lors de son come-back dans le game avec la sortie de son dernier projet en date "The Marshall Mathers LP2". Le rappeur ayant vendu le plus de disques de tous les temps, supérieur à deux cents millions, a écoulé "MMLP2" à 792 000 copies en première semaine d'exploitation aux USA.

Alors que son retour dans les bacs se précise de plus en plus, Slim Shady vient de franchir un nouveau cap avec "MMLP2". En effet, le rappeur de Détroit vient d'être certifié quadruple disque de platine soit plus de quatre millions d'albums vendus depuis sa sortie en novembre 2013.

"MMPL 2" ayant remporté le Grammy du Meilleur Album Rap est également disque de platine en France avec plus de cent mille ventes. Vous l'aurez compris, les certifications ne sont pas les mêmes entre les USA et la France, le disque de platine correspond à cent mille en France contre un million aux États-Unis.

Une belle récompense pour ce monstre de l'industrie musicale, qui après l'avoir entendu aux côtés de Big Sean sur "No Favors", annonce son retour lors de deux festivals en Europe.