Ninho est déjà retour aux affaires !

Pas le temps de savourer sa certification pour le rappeur !

Le jeune rappeur du 91 est en mode super sayan depuis plus d’un an. Il enchaîne les collaborations, les showcases et les promesses à son public.

Fraichement certifié disque d’or pour sa mixtape, sorti en octobre dernier, « Maintenant ils le savent » avec plus de 50 000 exemplaires écoulés, le rappeur est de retour aux affaires.

C’est via son compte Instagram que l’artiste a partagé une nouvelle vidéo où on le voit s’ambiancer sur un court passage d’un son qu’il balance dans sa voiture.

« Keita Balde en personne « RoroAvantPlatine »

Le rappeur nous a présenté son univers, aujourd’hui il a l’occasion de prouver qu’il n’est pas seulement une révélation mais bien un rappeur promis à une belle carrière.

Etes-vous impatients ?