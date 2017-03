Bon démarrage pour Djadja et Dinaz !

Découvrez leurs chiffres de vente !

Les deux rappeurs du 77 ont sorti il y a un peu plus d’une semaine « Dans l’Arène », leur nouvel album. Les premiers chiffres de vente sont tombés aujourd’hui, et c’est plutôt un bon démarrage pour les deux potes !

En effet, Djadja et Dinaz ont écoulé presque 21 000 exemplaires de leur album ! 5 800 en physique, 2 500 en téléchargement légal, et 12 500 en équivalent streaming. Un bon départ donc, d’autant plus qu’ils n’ont pas encore fini la promo de ce projet, et qu’ils devraient bientôt être sur Générations pour nous parler de tout ça !

