Don Nakess reprend MHD à la perfection !

Et sur du Adèle…

Cet artiste gabonnais originaire de Libreville présente cette année son tout premier EP intitulé "L'Enfant d'Afrique". Désormais de Lyon, le chanteur s'est fait connaître par différentes reprises toutes aussi bonnes les unes que les autres.

À l'aide de sa voix, Don Nakess choisit un texte de rap français, l'instru d'un single interplanétaire et en fait un mashup épatant.

Après avoir été validé par Booba sur son compte Instagram lors d'une reprise du titre "Pitbull" sur "Halo" de Beyoncé, Don Nakess a récidivé en reprenant un titre d'Alonzo et de Maître Gims sur une instru de Justin Bieber et le résultat atoujours été aussi attractif.

La dernière en date est la reprise du single de MHD "Maman j'ai mal" sur le piano de "Hello", single de la star mondiale Adèle. Un petit synthé, un micro pour une performance vocale impressionnante. On vous laisse découvrir cette voix envoutante offerte par Don Nakess, on attend vos avis !