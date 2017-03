Vald et Damso sont dans le sex club !

Et ils ne sont pas tous seuls...

La semaine dernière, nous vous avons parlé d'une photo postée par Vald dans laquelle il apparait aux côtés de l'actrice porno Jessie Volt. Nous avions envisagé le quatrième volet de "selfie", mais la réalité est toute autre et beaucoup mieux…

En effet, le rappeur du 93 vient de partager une nouvelle photo en compagnie de Damso où l'on découvre les deux kickeurs, ayant performé ensemble sur "Vitrine" issu du projet de Sullyvan "Agartha", dans une room privée d'un sex club.

Vous l'aurez compris… le tournage du visuel de "Vitrine" est enfin en cours. Après avoir vu les deux sur scène lors du concert de Vald à l'Olympia, le public attendait le clip par-dessus, c'est presque chose faite !

Et le petit plus de ce visuel est l'aimable participation de l'actrice de film X Jessie Volt comme vous pouvez le voir sur cette photo. On attend la sortie de ce visuel avec impatience !