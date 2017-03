Fianso et Samat sortent les calibres pendant un barbecue !

Le prochain clip risque d'être violent…

Alors que l'un nous a récemment mis en "PLS" sur le titre de Sam's, l'autre, du nom de Samat, a choisi d'en faire de même lors de son prochain clip.

Le rappeur de Stains connu pour avoir été au cœur d'une tentative d'assassinat en 2010, et pour avoir performé dans l'épisode 9 intitulé "Tireurs dans la ville" issu de "Jesuispasséchezso", débarquera avec un nouveau clip où barbecue et armes à feu se mélangent à merveille.

En effet, on découvre le rappeur, grâce à ses vidéos Snapchat, entouré de son équipe dans laquelle Fianso est bien présent. Entre côtes de bœuf et armes à feu de toutes tailles, le barbecue est plutôt mouvementé et le clip le sera tout autant.

Fianso sera-t-il en featuring avec Samat ou seulement figurant ? Il faudra probablement attendre la sortie du visuel.