Lorenzo te présente ''Le son qui fait plaiz'' !

Ce genre de titre qui nous fait bouger la tête mamen !

Le rappeur le plus taré du game, si on peut le considérer comme tel, débarque avec un nouveau visuel qui risque d'en faire rire plus d'un. Petit bob Pokémon, pull Brazzers et surtout cerveau grillé, l'humoriste Lorenzo a encore fait des merveilles.

Après avoir atteint les trente-deux millions de vues sur le "Freestyle Du Sale", plus rien ne semble l'arrêter. Lolo débarque aujourd'hui, accompagné d'une grosse équipe aussi fêlée que lui, sans aucune retenue et compte bien bouillave le rap ou du moins l'internet.

Cet électron libre incontrôlable n'a pas fini de nous faire rire et est à suivre de très près !