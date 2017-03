A peine sorti, retour à la case prison pour Kevin Gates !

Le rappeur n'a même pas eu le temps de savourer sa liberté.

Au mois d’octobre dernier, nous vous avions annoncé que le rappeur avait été condamné à six mois de prison par le juge de Polk County en Floride. Il a été accusé d’avoir frappé d’un violent coup de pied dans la poitrine, Miranda Dixon, une jeune fan de 18 ans, venue assister à son concert au Club Rumour de Lakeland.

La justice n’a pas été clémente avec lui, le procureur avait demandé deux mois d’enfermement mais le juge a décidé de marquer le coup, et de plus, le rappeur a un an de mise à l’essai et des cours obligatoires de gestion de colère.

Mais le rappeur a dû faire face à une autre tragédie…

Le jour de sa sortie de prison, il a eu la mauvaise surprise d’apprendre qu’il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt dans l’Illinois pour une affaire qui date de 2015. La raison : port d’arme prohibé.

Il devrait être transféré dans les prochains jours.

Via Instagram, sa femme demande à ses fans de ‘rester positif’.

De nombreuses personnalités lui ont envoyé un message de soutien.

On a hate de le retrouver...