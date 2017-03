Alonzo devient un autre homme !

Une transformation physique incroyable.

Alonzo est loin d'être un rookie. Présent dans le game depuis de nombreuses années, le rappeur a su faire évoluer son style musical afin d'être toujours dans la tendance. Des Psy4 de la rime à sa carrière solo, Alonzo a réussi le défi d'être actif et il l'est plus que jamais.

En effet, le rappeur marseillais a compris comment se renouveler autant musicalement que physiquement. Alors que ses deux derniers projets, "Règlement de compte" et "Avenue Saint Antoine", ont fait l'unanimité chez le public en se certifiant disque d'or et de platine, Alonzo a décidé de revenir en grande forme pour son nouvel opus.

Nouvelle coupe de cheveux, barbe plus longue, mais surtout beaucoup de salle de sport. Âgé de trente-quatre ans, l'artiste marseillais s'affiche sur les réseaux sociaux plus déterminé que jamais.

Après la récente sortie de son featuring explosif avec MHD, on espère qu'il annoncera un nouvel album histoire de célébrer cette transformation.