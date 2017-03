Kaaris se présente aux élections !

Découvrez son lancement de campagne et son programme !

Pas facile de savoir pour qui voter dans quelques semaines, pas vrai ? Entre les scandales de Fillon, les grands gestes de Macron, les gros yeux de Mélenchon et la petite voix sans charisme de Hamon, on ne sait plus sur quel pied danser.

On a trouvé la solution pour vous : votez Kaaris! Le rappeur de Sevran a annoncé sa (fausse) candidature sur Instagram, avec un programme simple : double ration de tchoins pour tout le monde ! Avec un slogan efficace et sans blabla : « Nous on préfère les tchoins ». On ne sait pas s'il a réussi à réunir ses 500 signatures, mais on a hâte de voir si d'autres se porteront candidats!

Un beau post bien drôle pour nous changer de ces histoires de clashs qui polluent le game en ce moment.