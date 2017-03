Fast and Furious 8 s’offre une bande son 5 étoiles !

Wiz Khalifa, 2 Chainz, Young Thug… Découvrez le tracklist de la bande son du prochain Fast and Furious !

A chaque nouveau film Fast & Furious, une nouvelle bande son remplie d’invités prestigieux est produite ! Pour le septième film, French Montana, Tyga, YG et bien d’autres étaient présents. Pour cette huitième édition, l’équipe de la production a carrément mis les bouchées doubles ! Wiz Khalifa, 2 Chainz, Young Thug, Lil Uzi Vert, mais aussi Quavo, Travis Scott, G-Eazy…

Bref, tout le monde est là. On ne sait pas combien tout ça leur a coûté mais la somme doit être carrément affolante. Même Migos, Lil Yachty, Jeremih ou encore Pitbull sont présents sur la bande-son de ce huitième Fast&Furious qui aura pour nom : « The fade of The Furious ».

On vous dévoile la tracklist complète ci-dessous:

1. Young Thug, 2 Chainz, Wiz Khalifa & PnB Rock – “Gang Up”

2. Lil Uzi Vert, Quavo & Travis Scott – "Go Off”

3. G-Eazy & Kehlani – “Good Life”

4. PnB Rock, Kodak Black & A Boogie Wit da Hoodie – “Horses”

5. Migos – “Seize The Block”

6. YoungBoy Never Broke Again – "Murder" Feat. 21 Savage (Remix)

7. Bassnectar – “Speakerbox” Feat. Ohana Bam & Lafa Taylor (F8 Remix)

8. Post Malone – “Candy Paint”

9. Kevin Gates – “911”

10. Lil Yachty – “Mamacita” Feat. Rico Nasty

11. Jeremih, Ty Dolla $ign & Sage The Gemini – “Don’t Get Much Better”

12. Pitbull & J Balvin – “Hey Ma” Feat. Camila Cabello (Spanish Version)

13. Pinto “Wahin” & DJ Ricky Luna – “La Habana” Feat. El Taiger

14. J Balvin & Pitbull – “Hey Ma” Feat. Camila Cabello