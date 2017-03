Rihanna gênée de se voir dans une scène de sex !

Comme si elle n'avait jamais fait pire...

L’épisode de « Bates Motel » où la belle Rihanna jouait a été diffusé il y a 3 jours aux Etats-Unis.

L’interprète de « Man Down », jouait le rôle de Marion Crane, l’ultra célèbre victime d’un meurtre commis dans une salle de bain dans le film « Psycho » d’Alfred Hitchcock dont la série est inspirée.

Et pour célébrer la première diffusion, Rihanna a accepté de regarder la série en direct en même temps que ses fans via un live stream. Accompagnée de quelques amis et de tequila, l’artiste est très mal à l’aise de se voir dans une scène à caractère sexuel avec un autre acteur.

« Je ne supporte pas le son de ce baiser… C’est dégoûtant ! »

« C’est tellement bizarre, oh mon Dieu… Je ne peux pas (…) Je n’aime pas ma voix, on dirait un répondeur. »

