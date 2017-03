David Guetta a-t-il plagié G-Unit ?

Le dernier titre de David Guetta avec Nicki Minaj et Lil Wayne est-il un plagiat de G-Unit ?

Hier, David Guetta, le célèbre DJ français, a dévoilé son dernier clip, « Light My Body » avec Nicki Minaj et Lil Wayne. Un titre aux ambiances très électro-rap, avec beaucoup de lumières et une ambiance très « stroboscopes / boîte de nuit ».

Mais ce qui nous a interpellé, ainsi que les internautes, c’est la ressemblance frappante entre l’instru de ce titre et celle de « Beamer, Benz or Bentley », un titre de rap qui date de 2010, signé Lloyd Banks et Juelz Santana, et dont l’instru est produite par Prime.

Seul problème, ces artistes ne sont crédités nulle part. On vous laisse vous faire votre propre avis.