Arsenik annonce une grosse nouvelle !

Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule...

L’annonce arrive du néant, le dernier album studio inédit du duo date de 2002. Cela fait quinze ans que les deux frères ne se sont pas retrouvés seuls sur un album ensemble, si on fait l’exception de leurs albums collaboratifs et leurs solos « Noyau dur » en 2005 et « Bisso Na Bisso » en 2009.

Selon Calbo, ils le doivent à leur public.

Nous avons aucune information sur le noms des albums, sur les titres ou sur la partie production, d’ailleurs Lino est un ‘radin de merde’ et c’est lui qui le dit. Nous savons seulement qu’un nouvel album est en cours de production et devrait sortir en 2018, seulement, Mr Borsalino a ajouté qu’il présenterait également un album solo en 2017.

Alors est-ce une bonne nouvelle ?