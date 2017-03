Kendrik allume tout le monde dans son dernier morceau !

Drake, Trump, Big Sean, Kevin Durant : il y en a pour tout le monde dans le dernier son de K.Dot !

Vous vous souvenez du morceau « Control » de Kendrick, où il allumait toute la nouvelle génération du hip hop US pour prouver qu’il était le meilleur ? Peu de MCs avaient pu lui répondre, tant l’attaque était bien menée.

Et bien K.Dot a remis ça, de manière encore plus sanglante dans son dernier morceau, « The Heart Part.4 » . Cette fois, il s’attaque frontalement à Big Sean, Drake, Kevin Durant ou encore Donald Trump. Bref, tout ceux qui font l’actu en ce moment.

Kendrick Lamar sort la sulfateuse et allume tout le monde, pour leur montrer que lui est au-dessus de tous ceux-là. Pas de promo incroyable, il a réussi à créer le buzz avec une photo sur Instagram et un morceau au napalm, dans lequel il prend éalement le temps d'annoncer la sortie de son nouvel album, le 7 avril prochain!

On vous met une de ses plus violentes phases, destinée à Big Sean, pour vous donner l’eau à la bouche :

« My fans can’t wait for me to son ya punk ass and crush your whole lil shit

I’ll Big Pun ya punk ass, you a scared little bitch »

« Mes fans sont impatients que je frappe et écrase toute la petite merde que t’es

Je te massacrerai à la Big Pun, t’es une petite salope effrayée »