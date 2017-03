Beyonce est aussi talentueuse que généreuse !

La chanteuse réalise, par surprise, le rêve d'une jeune fille.

Beyoncé est une vraie artiste et personne ne pourra dire le contraire. Enceinte de jumeaux, Queen B continue de se produire sur scène malgré quelques complications suite à sa grossesse et surtout prend le temps de réaliser le rêve de certains, en l'occurrence d'une jeune fille.

En effet, Ebony Banks est une jeune fille du secondaire à Houston atteinte d'un cancer en stade quatre et est une très grande fan de Beyoncé dont son rêve le plus cher était de la rencontrer. Ainsi, ses amis et sa famille ont lancé des appels sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #EBOBMEETSBEYONCE ( EBOB est le surnom de la jeune fille) afin de le réaliser.

"Banks est vraiment une grande fan de Beyoncé et elle a tellement d'amour pour elle que nous voulons vraiment qu'elles se rencontrent. Queen B est l'une de ses idoles. Elle l'admire tant, alors nous essayons de faire ça sur Twitter et Instagram pour attirer l'attention de Beyonce". A déclaré Cristal Depaz, une amie de Ebony Banks.

La stratégie de ses amis a payé car très rapidement le hashtag est devenu viral, la femme de Jay Z a surpris la jeune fille avec un appel FaceTime de son lit d'hôpital. L'appel se finit sur ses mots : "Je t'aime Beyonce tandis que Queen B lui fit un signe de la main et répondit Je t'aime à son tour".

Un très beau soutiens de la star du RnB qui est, comme nous, de tout cœur avec Ebony Banks.