Kaaris, d’orphelin à millionaire !

L’incroyable destin du rappeur en une seule vidéo.

Kaaris est un artiste originaire de la cité Rougemont à Sevran dans le 93. Il rappe depuis la fin des années 90, plus précisément en 1999 et il a commencé au sein du collectif Niroshima.

Il a dû momentanément interrompre sa carrière quatre ans plus tard pour rentrer dans son pays d’origine, en Côte d’Ivoire, alors en pleine guerre civile.

Un an plus tard, en 2004, il revient dans l’hexagone et enchaine les apparitions sur des mixtapes, puis en 2006 il signe en indépendant et l’année qui suit il dévoile un street album intitulé « 43eme Bima ».

A la suite il a été présenté à Booba avec lequel il fera plusieurs feat notamment avec le monumental « Kalash » extrait de l’album « Futur » sorti en 2012.

Depuis vous connaissez la suite, après les incessants clash avec Booba, le rappeur a continué sa carrière en sortant plusieurs projets dont « Okou Gnakouri », mais c’est l’occasion de revenir sur l’incroyable destin de K2a !

