Quand Griezman donne de la force à Rohff !

En septembre dernier, le rappeur du 94 a annoncé le dernier album de sa carrière intitulé "Surnaturel".

Une nouvelle qui a bien évidemment attristé tous ses fans mais qui a permis de faire décoller ses albums précédents comme "Rohff Game" certifié disque d'or ou encore "Le code de l'honneur" au prix de 300 euros à la Fnac.

Un projet attendu par beaucoup comme par le plus grand fan de Drake du nom d'Antoine Griezman. Le célèbre footballeur français vient en effet d'offrir son soutien à Rohff sur le compte Instagram de ce dernier. Un message qui n'est bien évidemment pas passé inaperçu et auquel Roh2F a répondu avec le plus grand respect.

Après que Patrice Quarteron ait donné la force au Padre, c'est au tour de Grizzy ! On attend cet album ultime avec impatience et vous ?