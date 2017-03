The Weeknd et Future squattent le métro canadien !

Un gros clip est à venir…

De belles images viennent d'apparaître sur les comptes Instagram des deux artistes que beaucoup de canadiens vont reconnaître. En direct d'un métro TTC (Commission de transport de Toronto), les deux stars américaines s'affichent dans un wagon composé de sièges faux-velours rouge, un spectacle pour tous ceux qui ont passé du temps dans la ville natale d'Abel.

Sans trop d'informations sur le tournage, Future a mis en légende dans l'une de ses photos : "Still Coming Out Strong" ce qui annonce très probablement le visuel de "Coming Out Strong" issu de HNDRXX.

En attendant la sortie de ce visuel, on vous laisse découvrir / redécouvrir leur précédente collaboration sur "Low Life".