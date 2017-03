Malec revient avec une vidéo de barjot !

Miaouthafack !

Cette à travers sa série « Rap Fighter », que Malec nous a régalé hier. Une série complètement décalée où les rappeurs français du moment affrontent des personnages cultes de l’univers du dessin animé japonais. Et pour ce septième épisode on peut retrouver un cocktail composé de SCH, PNL, Picsou, Dingo et les Pokémons… C’est dire à quel point Malec nous propose un concept de narvalo !

Sur cette dernière vidéo, la Team Rocket affronte les Rapetou. Une vidéo complètement déjantée ou on peut voir le pokémon Miaous, doté du flow de SCH, clasher les Rapetou, qui eux, ont le flow de PNL !

A noter, qu’il ne s’est jamais caché de puiser son inspiration auprès de Maskey, un célèbre Youtubeur qui explique comment devenir le rappeur que l’on aime.

Qu’en pensez-vous ?