Découvrez la vidéo de la pesée de Patrice Quarteron et James Wilson !

Ce soir aura lieu le combat tant attendu !

C’est le jour J !

Patrice Quarteron affrontera ce soir, à la Halle Carpentier à Paris, James Wilson alias "The Beast". Le teasing aura duré presque deux mois, avec des vidéos toujours aussi décalées, notamment celle où le français décore ses chiottes avec des photos de la femme de Booba et où il s’essuie le cul après avoir chié avec un rouleau de PQ composé d’image de James Wilson. Mais hier, c’était la fameuse pesée avant le combat qui a fait réagir la toile, les deux guerriers étaient pour le moins très chaud.

Après sa défaite contre le britannique Daniel Sam, Patrice Quarteron sait qu’il n’a plus de le droit à l’erreur, il est attendu au tournant par une bonne partie des français et notamment par les fans du Duc de Boulogne. Il a disputé 38 combats, dont 32 victoires, 5 défaites et un match nul. Son adversaire totalise 9 victoire et 4 défaites.

Est-ce que cette fois B2o regardera la combat en roulant son joint ?

Nous avons hâte d'être ce soir !