Découvrez ''Lacrizeotiek'' de Jul !

Il n'a pas fini de vous surprendre dans ce troisème album gratuit...

Troisième soir de la semaine donc troisième morceau de Jul ! Et oui après nous avoir dévoilé « Imagine » lundi soir à 20 heure et « Oh la ils ont mis » hier soir à la même heure, le marseillais nous a présenté « Lacrizeotiek ».

Décidemment l’Ovni semble revenir à ses racines. Deux sons où il kick en deux soirs, ce troisième album gratuit est bien parti pour faire plaisir à un partie de son public, à qui les morceaux rap manquaient énormément.

Sur Facebook les commentaires sont positifs...

Et sur Youtube c'est la même chanson...

Onze albums en trois ans, cela parait invraisemblable. On ne peut que saluer le bosseur.

« Et il faut tous qu'on s'en tire, mais personne s'aime tout le monde s'enterre. Pour des centimes sur le net ils m'ont descendu. 11 albums en 3 ans dis-moi qu'est-ce t'en dis ? La sens-tu ? Là j'accentue. Pourtant j'aurai pas sorti les armes, juste la ceinture. »

