Drake clash Kid Cudi dans ''More Life'' !

Décidemment, cet album est une bombe à retardement...

Alors que "More Life" vient de dépasser la barre des dix milliards d'écoutes sur Spotify en l'espace de trois jours seulement, le monde entier décortique cet album au microscope et beaucoup de choses plus intéressantes les unes que les autres sont trouvées.

Après avoir découvert que le rappeur canadien s'en prenait à Meek Mill dans "Free Smoke" et "Lose You" par des messages subliminaux, ou Tory Lanez dans "Do Not Disturb", les fans viennent de faire une nouvelle découverte qu'ils ne valident pas du tout…

En effet, sur la piste d'intro de "Free Smoke", Drake rappe une phase tirée d'un tweet publié par Cudi l'année dernière "Please come outside the house and show yourself / So I can say it to your face" avant de rajouter "Say it to face, pussy. You think it's a game. I wanna see you say it to my face. I'll be out soon. Promise." ce dernier tweet était une réponse à "Two Birds, One Stone" de Drake.

Plus tard dans le son "Free Smoke", Drizzy lâche : "Y'all keep playing with ya nose, yeah/ You get high and the do the most, yeah" Les fans ont perçu cette phrase comment une attaque envers Cudi et sa forte consommation de drogues.

Peut-être que les fans vont chercher un peu loin cependant, Drake est connu pour ses messages subliminaux et surtout pour ses clashs avec le rap game. Qu'en pensez-vous ?