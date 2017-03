HBO nous apprend cinq choses sur Dr Dre et Jimmy Lovine !

À l'occasion du documentaire "The Defiant Ones", la chaine a dévoilé quelques anecdotes.

On vous en a parlé fin 2016, la célèbre chaîne HBO va diffuser un documentaire en quatre parties intitulées "The Defiant Ones" sur la relation entre Dr Dre et Jimmy Lovine.

Un projet qui permettra d'en apprendre beaucoup plus sur l'une des collaborations les plus puissantes de l'industrie musicale. Prévu pour ce printemps, HBO nous offre à l'occasion de cette prochaine sortie cinq anecdotes (traduites par Adramatic Hip-Hop) sur les deux monstres du rap américain ainsi que sur le documentaire en lui-même.

1/ L'alchimie entre les deux colle à merveille :

Lovine a été fan des instrus de Dr Dre lorsqu'il a écouté "The Chronic".

2/ Leur influence musicale a catalysé un empire de plusieurs milliards de dollars :

En plus d'avoir donné naissance aux labels Death Row et Aftermath, Lovine et Dre ont créé ensemble la marque d'écouteurs Beats Electronics qui s'est faite rachetée par Apple en 2014 pour trois milliards.

3/ Le réalisateur Allen Hughes a filmé le duo sur trois ans :

Alors que le documentaire était au départ censé capturer la carrière de Jimmy Lovine longue de quatre décennies, il a encouragé Hughes à se concentrer sur sa relation avec Dre et a pris trois ans pour le faire.

4/ Jimmy Lovine savait que le son de Dr Dre allait changer le futur :

Lovine expliquait que l'album Chronic sonnait comme The Wall de Pink Floyd ou Sgt.Peppers's Lonely Hearts Club Band des Beatles.

5/ Bono, Eminem, Gwen Stefani, Snoop Dogg et plus apparaissent également dans le documentaire :

Bien qu'ils aient collaboré ensemble au début des années 90, Dr Dre n'était pas l'unique client de Lovine qui a également aidé à découvrir entre autres Patti Smith, U2, Gwen Stefani en plus d'Eminem, et tout ce petit monde apparaît également dans The Defiant Ones.

Préparez-vous à entrer dans le monde de Jimmy Lovine et Dr Dre dans "The Défiant Ones" disponible, normalement, dans les semaines à venir.