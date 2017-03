Booba nominé par Cyril Hanouna !

Et pour la bonne cause...

Jerome Jarre est un jeune homme qui s’est fait connaitre sur les réseaux sociaux.

Il a également contribué à donner une autre image du français, malgré lui, aux Etats-Unis car soyons honnête la France à la côte mais pas le français. Il fait l’actualité en ce moment car il vient de lever 1,6 millions d’euros en trois jours pour l’Afrique de l’Est, en proie à la famine.

Il y a quelques jours, il a posté une vidéo sur les réseaux sociaux où il revient sur une situation alarmante.

« J'étais à l'instant au téléphone avec un bénévole en Somalie qui vient de voir une fille de six ans mourir en face de lui, déshydratée après qu'elle a marché 150 km avec sa maman à la recherche d'eau. »

« 20 millions de personnes en Afrique de l’Est qui n’ont plus d’eau n’ont plus de bétail, plus de nourriture et qui s’apprêtent à vivre la pire famine. »

« Si on trouvait un avion, qu'on le remplissait de nourriture, qu'on le remplissait d'eau et qu'on l'envoyait là-bas en Somalie ? Sur place, je connais des gens qui pourrons s'occuper de la nourriture et de l'eau et de la distribuer aux bonnes personnes. »

Seulement seule la compagnie aérienne Turkish Airlines dessert la capitale somalienne, du coup les internautes ont été invité à interpeller en masse la compagnie avec le hashtag #TurkishAirlinesHelpSomalia.

Natoo, une jeune Youtubeuse influente dans le pays a été touché par cette cause qu’elle a voulu également défendre en appelant Cyril Hanouna à faire un geste à son tour.

L’animateur n’a pas hésité une seconde à inviter la Youtubeuse sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste et l’a laissé s’exprimer. Pour que son message ait plus d’impact, il décide à son tour de désigner trois célébrités dont Booba afin de mobiliser davantage.

« Je vais nommer Booba, voilà, obligatoire. Mon Booba il faut que tu fasses quelque chose ! »

Le rappeur n’a pas encore réagi sur le sujet.