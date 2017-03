Eminem s'est fait effacer le dernier couplet de ''Stan'' par un ingénieur du son !

Le weed fait des dégâts...

Avec plus de deux cents millions d'albums vendus dans le monde, Slim Shady est sans aucun doute l'un des plus grands rappeurs de tous les temps à l'instar de Tupac ou Notorious Big. Des singles devenus des tubes, des tubes devenus des classics, Eminem et sa musique ont fait trembler le monde du rap.

Entre "My Name Is", "Lose Yourself" ou encore "Stan", le rappeur était sur tous les fronts et a dominé le hip-hop pendant plus d'une décennie. Devenu une légende, le White Boy a eu une vie mouvementée et ses anecdotes sont toujours uniques.

Son titre "Stan" en featuring avec Dido a connu beaucoup de changement avant de finir dans nos écouteurs. Loin d'avoir été enregistré dès la première prise à l'instar de "Lose Yourself", ce titre disponible en short et long version devait avoir un troisième couplet beaucoup plus violent que celui connu.

En effet, d'après nos confrères d'Adramatic Hip Hop, Eminem a raconté dans une interview qu'un ingénieur du son a effacé par erreur le dernier couplet de "Stan". Eminem a dû le réenregistrer, mais la version restera moins bien que celle effacée selon lui.

"Quand on a enregistré Stan je travaillais avec des ingénieurs différents mais je n’avais jamais travaillé avec cet ingénieur en particulier. Pendant qu’on enregistrait le troisième couplet de Stan il a commencé à roulé un joint et m’a demandé si ça me dérangeait si il fumait pendant qu’on faisait les prises. Qu’est ce que j’allais dire? Non? Il le roulait déjà donc je lui ai dit: ‘Pas de problèmes’. Tout se passait bien et je suis arrivé jusqu’au trois dernières lignes mais j’ai foiré donc tout ce qu’il avait à faire était de repasser mon couplet pour que je puisse refaire cette ligne et le couplet allait être terminé. Donc je suis devant le micro en train d’attendre et il remet la bande depuis le début du couplet et me dit d’y aller. Je réalise qu’il est dans la mauvaise partie du son et que je n’entend pas ma voix, donc je commence à faire signe de mes mains et gueuler pour essayer d’avoir son attention. Mais il ne me remarque pas donc je vais dans la salle de controle et je traverse un nuage de fumée et gueule ‘Yo, je voulais garder ce que j’avais enregistré.’ Il m’a juste regardé et m’a dit: ‘Oh désolé mec… tu veux fumer ce joint?’ La première moitié du couplet était EFFACÉE. Je l’ai réenregistrée mais vous auriez du entendre la prise originale, c’était BIEN meilleur…"