‘’Cellophané’’ de Rim’k obtient une nouvelle certification !

Le tonton transforme le produit cellophané en métal précieux.

On peut dire que Rim’k traverse les époques avec aisance et que ses fans lui sont fidèles. C’est désormais officiel, le travail du rappeur du 94 se voit récompensé, avec pas moins de 16 millions de vues sur Youtube, le morceau du rappeur vient d’être certifié single d’or avec plus de 10 millions de ventes. Le morceau est également énormément joué en club.

Produit par Hades Beatz, ce morceau met en lumière l’une des passions du membre de 113 et de la Mafia K’1 Fry. D’ailleurs pour le clip (que vous pouvez retrouver ici), le tonton s’est rendu à Amsterdam où il ne tari pas d’éloge sur le produit cellophané.

Découvrez l’interview du rappeur où dans le TurnUpShow avec Baloo et Dj Titaï où le tonton est en plein tuto roulage de oinj.

Félicitations à toi Tonton !