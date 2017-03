Joke est de retour !

Et on a la date !

Depuis son dernier EP gratuit en 2015 nombreux attendaient le retour de Joke dans le game, c'est chose faite ! Cet artiste beaucoup trop en avance sur son temps n'a malheureusement pas été compris autant qu'il le pensait, mais son come-back s'annonce violent.

Alors que le premier février dernier un court d'extrait d'un titre inédit du rappeur apparaissait sur la toile, il semble que son retour soit plus proche que jamais avec ce nouveau post dévoilé par son manager.

En effet Samaké Oumar, également manager de Dosseh et Dinos Punchlinovic, vient de partager trois photos sûrement tirées du nouveau clip de Joke avec quelques indices cachés.

Sur la première photo nous pouvons voir qu'une télé porte le nombre 27, sur la seconde image on découvre le chiffre 3 et sur la dernière 2017 apparaît sur le réveil, que signifie tous ces chiffres ?

On a de fortes raisons de penser que le retour de Joke est annoncé pour le 27 mars prochain, nous serons bel et bien présents pour découvrir ce nouveau Joke et vous ?