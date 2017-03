La naissance du clash entre Neymar et Chris Brown !

Décidément Breezy bouffe à tous les râteliers...

Dois-je vous présenter Neymar ? J’imagine que non et encore moins si vous êtes parisiens. Le brésilien était le cauchemar du club de la capitale lors de la remontada historique du Barça face au club de la capitale en Ligue des Champions. Le numéro 11 barcelonais a livré une performance incroyable en inscrivant un doublé, en délivrant la passe décisive du but de la qualification en toute fin de match à Sergi Roberto et tout ça en sept petites minutes.

Après le match l’emblématique défenseur central de Manchester United, Rio Ferdinand, a dit de lui qu’il est l’héritier du trône de Cristiano Ronaldo et Messi. Il a pris ses responsabilités et il a été le meilleur joueur sur le terrain.

Si vous êtes maso, nous vous proposons de (re)découvrir sa bête de performance.

Depuis son arrivée dans le club espagnol l’ultra talentueux ailier gauche barcelonais s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Doté d’un talent inné balle au pied, charismatique et adeptes du cassage de reins, Neymar régale les supporters barcelonais et les adeptes de football. Mais côté cœur, il ne dégage pas la même assurance.

Il y a quelques jours Chris Brown a décidé de suivre la compagne de Neymar, Bruna Marquezine, sur Instagram et le brésilien n’aurait pas du tout apprécié ce follow !

« S’il veut parler à Bruna, il n’a qu’à m’appeler en privé. D’ailleurs, le seul Brown que je connaisse c’est Carlinhos :) »

Ce message n’a pas échappé à C.Breezy qui a répondu avec beaucoup de dérision en postant une vidéo du joueur se dandinant sur son morceau « Party ».

Nouveau combat de coq ?