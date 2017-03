Découvrez ''Oh la ils ont mis'' de Jul !

Le marseillais balance un deuxième son très sale...

Le rappeur de Massilia le plus productif du rap français est de retour ! Deuxième soir de la semaine donc deuxième son de Jul, et cette fois l’Ovni nous dévoile « Oh la ils ont mis » un son où il kick salement. Notez le jeu de mot en référence au cinquième album studio « All eyez on me » de Tupac Shakur, sorti en 1996.

Ces derniers temps, l’interprète de « Dans l’appart » nous avait plutôt habitué à des sons que beaucoup qualifie comme de la ‘pop urbaine’, cela fera plaisir à ses nombreux fans de le retrouver dans un registre plus ‘rap’.

Découvrez « Oh la ils ont mis », le tout dernier morceau dévoilé par l’extraterrestre.

Qu'en pensez vous ?