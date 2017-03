1,5 Millions de dollars d’amende pour Joey Badass ?

Le rappeur Joey Badass se retrouve encore au centre de l’attention médiatique…

Décidément, 2017 n’est pas de tout repos pour le jeune rookie de Brooklyn. Après une polémique autour de son supposé manque de respect à 2Pac (il avait affirmé être meilleur que lui), il avait enchaîné sur quelques dates de concerts, ainsi qu’un clip très politisé qui a fait beaucoup de bruit, le revoilà dans l’œil du cyclone.

Lors d’un concert à Los Angeles organisé par MTV, il avait fait monté des sosies des deux candidats à l’élection américaine, Donald Trump et Hillary Clinton. Et histoire de montrer à tout le monde de quel côté il était, il a balancé le faux président dans la fosse, occasionnant au passage quelques blessures au sosie, Phillip Wilburn, qui aurait selon lui dû payer une fortune en frais médicaux.

Ce monsieur a donc décidé de porter plainte, et demande 1,5 millions de dollars en dommages et intérêts. En attendant la suite du procès, on espère que Joey va quand même nous sortir son album, prévu le 7 avril, sans trop d’encombres.

Le sens du spectacle à l’américaine, messieurs dames !