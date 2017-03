Lacrim bientôt dans un film ?

Beat Bounce laisse planer le doute.

Karim Zenoud de son vrai nom est sans limite depuis sa sortie de prison.

Après la création de son label "Plata o Plomo", la création de sa série à succès "Force et Honneur" et récemment l'annonce de la sortie de son nouvel album le 31 mars prochain, le rappeur du 94 est sur tous les fronts et ne compte pas s'arrêter là.

En effet, le réalisateur Beat Bounce actuellement en charge de la série "Force et Honneur" vient de faire planer le doute sur son compte Instagram.

Vous l'aurez compris, on se doute qu'un film est envisagé ou est déjà en préparation. En tout cas, nous l'espérons et attendons plus d'informations avec impatience ! Qui valide l'idée d'un film avec Lacrim ?

N'oubliez pas d'être présent le 31 mars prochain pour la sortie de son album "Force et Honneur" dans les bacs !