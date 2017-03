Nicki Minaj obtient un nouveau record et le célèbre à sa façon !

La rappeuse bat toutes les artistes féminines….

Quel est le point commun entre Aretha Franklin, Taylor Swift, Rihanna, Madonna, Dionne Warwick ou encore Beyonce ? Elles se sont toutes faits dépasser par Nicki au Billboard hot 100.

En effet, la rappeuse vient de classer pas moins de soixante-seize morceaux dans ce top et devient numéro un grâce à ses trois derniers singles : "Regret in Your Tears", "Changed It" en featuring avec Lil Wayne, et "No Frauds" avec Drake et Lil Wayne.

Nicki vient donc de dépasser Aretha Franklin, en l'espace de sept ans, qui détenait ce record et qui avait mis plus de quarante ans pour atteindre les soixante-treize titres. Une si belle victoire ne peut se fêter que d'une seule façon… en twerk et sur du Drake !

Restez attentif, d'autres titres risquent de faire leur entrée dans ce classement sachant que la sulfureuse demoiselle doit sortir son nouvel album courant 2017.