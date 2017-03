Nekfeu ne s'arrête plus avec ''Cyborg'' !

Il décroche un nouveau single or avec...

Alors que le rappeur est reparti pour une tournée des Zéniths avec le S-Crew, Nekfeu continue de placer son album solo certifié double disque de platine parmi les plus gros projets du moment.

Après "Réalité Augmentée" et "Avant tu riais" certifiés single d'or, et "Squa" ainsi que "Mauvaise Graine" single de platine, l'artiste d'origine niçoise vient de décrocher un single d'or avec "Esquimaux" et ses plus de 10 millions d'équivalent streams.

Sur les quatorze titres de l'album, cinq sont déjà certifiés sans visuels. L'enfant prodigue sur rap français n'a pas fini de faire trembler les charts ainsi que les plus grandes scènes françaises.