Des sneakers Adidas dessinée par Desiigner !

Après Kanye West c’est au tour du rappeur de New-York de se lancer.

La culture de la basket dans le milieu du hip hop est une très importante. Nombreux sont ceux qui ont collaboré avec des marques provenant de secteurs différents. Il y a quelques années Kanye West avait apporté sa touche en collaborant avec Louis Vuitton et avait affolé le monde de la mode avec un modèle de Sneakers qui avait connu un grand succès.

Les rappeurs sont tellement des leaders d’opinion qu’on ne compte plus les collaborations : The Weeknd, Big Sean et Rihanna chez Puma, Kendrick Lamar et Future chez Reebok… Aujourd’hui tout le monde peut se balader avec une paire dessinée par son idole. Mais Adidas arrive à tirer son épingle du jeu, depuis leur premier contrat dans le milieu hip hop avec le légendaire groupe RUN DMC, la marque allemande arrive à bien se renouveler. Ils ont offert l'opportunité à Desiigner de dessiner sa première paire de sneakers.

En ce début d’année déjà, la marque aux trois bandes avait présenté XBYO, une toute nouvele collection sportswear. Une ligne de vêtements mixte co-designée par Adidas Originals et Nakamura, mais incarnée par le rappeur Desiigner et l’îcone britannique, Adwoa Aboah.

