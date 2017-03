Kim s'exprime enfin sur son attaque à Paris et remercie la police française !

Kanye était prêt à tous les tuer...

Le passage de Kim a Paris a été des moins agréables… La star de réalité s’est faite séquestrer puis voler dans sa chambre d’hôtel, elle raconte enfin toute l’histoire lors du nouvel épisode de "L’incroyable Famille Kardashian".

Tous les fans l'attendaient, Kim a enfin révélé ce qu’il s’était réellement passé le 3 octobre dernier. Un récit glaçant qui commence par ce qu’elle faisait avant les faits : "Je faisais des Snapchats disant que j'étais à la maison et que tout le monde était dehors, alors ils ont su que Pascal était avec Kourtney et que j'étais seule"

Elle raconte avoir entendu des bruits de pas chez elle, mais après avoir demandé qui était là son cœur a commencé à battre rapidement. Elle savait que quelque chose n’allait pas.

Le pire reste à venir.

Deux hommes vêtus en policier sont arrivés dans la chambre et ont demandé : "Où est la femme du rappeur ? On va la mettre dans sa chambre."

Le concierge pris en otage devait traduire les paroles des voleurs qui demandaient qu’elle leur donne la bague qui se trouvait sur la table.

À ce moment, les agresseurs ont traîné Kim Kardashian dans le hall et c’est là qu’elle a vu qu’ils étaient armés : "Je regardais l’arme et baissais mon regard vers les escaliers. Je pensais à m’enfuir mais j’avais peur de me prendre une balle dans le dos".

Elle raconte avoir même supplié le concierge de traduire cette phrase : "J'ai des enfants. S'il vous plaît, ils ne peuvent pas me comprendre, mais dites leur que j'ai des enfants à la maison. Laissez-moi vivre."

En parallèle de cette nuit terrifiante, Kanye West était à New-York en plein concert. En apprenant cette nouvelle, le rappeur pris dans un état de rage, mais surtout désemparé, a tout plaqué pour rejoindre son épouse et était prêt à tuer les agresseurs.

Puis la scène qui s’en suit est effarante, Kim la raconte en larmes :

"Il m’a attrapée par les jambes, et je ne portais pas de vêtements sous mon peignoir. Il m’a tirée jusqu’à lui sur le devant du lit et je me suis dit : ‘Okay, c’est le moment où ils vont me violer.‘ J’étais mentalement préparée à ça, mais il ne l’a pas fait. Il a lié mes jambes avec du scotch et me pointait son arme dessus. Je savais que c’était le moment où ils me tireraient une balle dans la tête. J’ai juste prié pour que Kourtney ait une vie normale après la découverte de mon corps sur le lit… Je pensais que je ne m’en sortirais pas. Je sais comment se passent ces choses"

Les voleurs se sont enfuis quelques minutes plus tard avant l’arrivée de Pascal Duvier, puis vous connaissez la fin de l’histoire…

En tout cas, Kim n’a pas hésité à remercier la police française sur son Twitter :