Un ex de Nicki Minaj craque pour Kylie Jenner !

Avec des appels de phare très insistants...

Il y a quelques semaines, Kylie avait décidé de se marier avec Tyga devant le monde entier. Puis on apprend la semaine dernière, qu’elle l’aurait largué car elle ne supportait plus de devoir gérer ses problèmes financiers et elle serait également agacée de devoir le soutenir devant la justice. Tous les médias spécialisés ont relayé cette information qui a rapidement été démentie par les principaux concernés en s’affichant ensemble lors d’une sortie en couple à Los Angeles.

Depuis, le couple continue son petit bonhomme de chemin, seulement voilà… Tyga est actuellement en tournée et la belle se retrouve seule.

Une situation qui plairait à Meek Mill !

Le rappeur aurait complètement succombé au charme de la belle Kylie Jenner. D’ailleurs il a récemment commencé à la suivre sur Instagram et ce dès que les rumeurs de séparation ont envahi la toile. Et ce n’est pas fini, il aurait également liké plusieurs photos de la star de TV-réalité.

Big appel de phare de la part du rappeur, on imagine que Tyga doit être très tendu en ce moment.