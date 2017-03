Quand Black M se livre...

Souvent absent à cause de la musique, l'artiste revient sur des points fondamentaux...

C’est lors d’une interview accordée pour la promotion de son nouvel album intitulé « Eternel Insatisfait » le rappeur est revenu sur sa relation père/fils ainsi que de l’amitié, notamment avec la Sexion d’Assaut et de ses difficultés à dévoiler ses sentiments dans la vraie vie.

« Je sais que je manque à mon petit parce qu’il me le dit tous les jours et j’ai voulu en faire un morceau où j’aborde la relation père-fils. C’est important d’expliquer très tôt les choses à un enfant pour qu’il ait les bases de la vie. C’est aux enfants de créer le monde de demain… J’aborde également l’amitié dans un morceau avec Soprano. Malheureusement l’amitié ne résiste pas à tout. Les femmes, l’argent, l’égo, la distance peuvent briser une relation d’amitié. Avec la Sexion on a des petites disputes mais on communique, on se connait bien. Il y a de l’égo mais on le gère, on est frères depuis le début et ça le restera jusqu’à la fin… Pour ce qui est de l’amour, j’aborde ce thème dans « Parle moi » en feat avec Zaho. Je n’arrive pas à me dévoiler complètement, c’est ma personnalité, alors j’essaye de le faire dans ma musique. Ma femme m’a déjà dit qu’elle me découvrait parfois à travers ma musique. »