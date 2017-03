Quand le net confond The Weeknd avec Booba !

'So comman ?'

L’autoproclamé Duc de Boulogne est une personnalité très active sur les réseaux sociaux, et notamment sur son compte Instagram. Si vous êtes friand de dérision c’est un compte à suivre. Le rappeur de 40 ans partage de nombreuses photos et vidéos accompagnées de légendes à la sauce du rappeur.

Cette fois, les internautes ont été intrigués par un cliché de The Weeknd qu’il a partagé. Sur la photo on peut voir le canadien prendre dans ses bras sa petite amie qui n’est autre que la bombe Selena Gomez.

« So comman »

Rien ne vous vient à l’esprit ? -et oui l’interprète de « The Hills » ressemble étrangement au rappeur du 92. Une ressemblance qui a troublé les internautes pendant un temps, jusqu’à ce que The Weeknd soit bien identifié.

Qu'en pensez-vous ?