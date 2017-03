Observateur ébène agressé par un fan de Kaaris !

Quand la connerie décide de passer à l'acte...

Florent Amany, ce nom ne vous dit surement rien et c’est normal, l’humoriste se fait appeler Observateur Ebène. Cela fait plus d’un an qu’il fait le buzz sur les réseaux sociaux, avec sa conception la vie et son capital sympathie unique. Depuis peu, il s’est rapproché du monde du rap avec notamment sa rencontre à Abidjan avec Lefa et en s’invitant dans le clip de Niska « Mustapha Jefferson ». Mais l’origine de son malheur vient d’une prise de position dans le clash qui a opposé Kaaris (ivoirien tout comme lui) et Booba. Pour avoir pris position pour Booba, l’humoriste s’est mangé une tarte par un fan de Kaaris en plein Paris.

Découvrez les propos qu’il avait tenu sur ce clash entre les deux rappeurs.

Victime de son succès, quelques vidéos ont fait le tour du web. On peut voir que le caméraman semble amusé de la situation.

Evidemment nous pouvons compter sur les internautes pour nous offrir quelques réactions.

Ce qui avait pour but d’être drôle a tourné au drame… Force à toi Mr Amany !